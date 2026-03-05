Gli IESSE tornano con “The Way You Are”

La ska-core band romagnola IESSE torna con il nuovo singolo “The Way You Are”, pubblicato il 28 febbraio 2026. Dopo l’EP “New Life” (2015) e l’album full-length “Dirty Dreams” del 2018, il brano rappresenta il primo materiale inedito e anticipa l’uscita del prossimo EP di pezzi “Tell Your Mom We Are Still Alive” prodotto presso Seahorse Studio a Ravenna con Matteo Rossi (Sunset Radio) e masterizzato da Giovanni Versari (La Maestà).

Unendo ritmi punk rock veloci a distintive melodie guidate dalla sezione fiati, The Way You Are esprime pienamente l’identità ska-core della band. Combinando la velocità e l’intensità del melodic punk degli anni ’90 con l’energia tipica delle horn section dello ska-punk, il brano propone un sound potente e immediatamente riconoscibile, profondamente radicato nel genere.

Dal punto di vista lirico, è una dichiarazione forte sull’identità, sull’accettazione di sé e sul coraggio di vivere autenticamente nonostante i pregiudizi sociali. Il brano racconta la storia di chi trova la forza di smettere di nascondersi, affrontando la discriminazione e rivendicando la propria libertà e dignità. Il messaggio è chiaro e universale: non c’è nulla di sbagliato nell’essere se stessi.

Musicalmente, il pezzo fonde la velocità e l’aggressività del punk rock classico con una spiccata sensibilità melodica e profondità emotiva, creando un equilibrio tra energia e intensità. Il singolo rappresenta una naturale evoluzione del percorso artistico della band e apre un nuovo capitolo nella storia degli IESSE.

Già, perché come suggerisce lo stesso titolo dell’EP, “Tell Your Mom We Are Still Alive” è molto più di una semplice frase a effetto: è una dichiarazione programmatica. Un modo diretto, quasi ironico, per ribadire la propria presenza dopo una lunga assenza dagli studi di registrazione, prima imposta dalla pandemia e poi accompagnata da diversi cambi di formazione.

Un rallentamento che avrebbe potuto lasciare il segno, ma che invece ha funzionato da spartiacque. La pausa non ha intaccato la spinta creativa degli IESSE; al contrario, ha inaugurato una fase nuova, più consapevole. Del resto, parliamo di una band attiva da oltre vent’anni, capace di costruire la propria identità soprattutto sul palco, condividendo serate con nomi di riferimento della scena internazionale come NOFX, Less Than Jake, Strung Out, Satanic Surfers, A Wilhelm Scream, Talco e Los Fastidios.

“Tell Your Mom We Are Still Alive” si preannuncia così una sintesi perfetta del loro percorso: la rivendicazione orgogliosa di chi, nonostante tutto, ha ancora qualcosa da dire alzando il volume.