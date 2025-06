Gli RFC al Punkadeka Festival: energia dal Sud sul palco del Magnolia

Il Punkadeka Festival annuncia con entusiasmo la partecipazione degli RFC alla data del 6 settembre al Circolo Magnolia di Milano. La storica ska-core band di Caserta, attiva dal 1999, porterà sul palco tutta la sua carica per uno show che promette di far divertire e ballare il pubblico, come da tradizione nei loro infuocati live.

Gli RFC, acronimo di Ritieniti Fortemente Coinvolto, rappresentano una delle voci più riconoscibili della scena punk-ska italiana. Con sette album all’attivo e oltre vent’anni di attività, la band ha saputo unire melodia, energia e contenuto sociale, rimanendo sempre fedele alle proprie radici.

Nati in provincia di Caserta, gli RFC sono una delle realtà più rappresentative del sud Italia all’interno del panorama indipendente nazionale. Nel corso della loro lunga carriera hanno calcato i palchi insieme a nomi come NOFX,Ska-P, Roy Paci, Mad Caddies e molti altri, consolidando una reputazione costruita soprattutto su live travolgenti.

A Milano il 6 settembre sarà la prima occasione per sentire dal vivo, in esclusiva, i nuovi brani che faranno parte del nuovo album in uscita entro la fine del 2025, un ulteriore motivo per non mancare all’appuntamento.

Il concerto del 6 settembre sarà l’occasione perfetta per vivere l’anima più autentica del festival e lasciarsi coinvolgere dalla musica di una band che ha fatto della coerenza e della passione una bandiera.

Data: Sabato 6 settembre 2025

Band: Cock Sparrer, Derozer, Discomostro, Sempre Peggio, RFC, Arturo, Retarded

…and more TBA!

Orario: Dalle 15:00 fino a tarda serata (con termine compatibile con i mezzi pubblici)

Location: Circolo Magnolia, Parco dell’Idroscalo, Segrate (MI)

Biglietti: https://link.dice.fm/M00f850ef405

Info: https://www.punkadeka.it/festival/

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1142597037194199/

Official Playlist:https://open.spotify.com/playlist/4bCKIcoGVTRLiArntrWsCN