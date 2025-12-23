GLI SCONVOLTRI TORNANO CON “AVANTI UNITI” FEAT. PICCHIO (BANDA BASSOTTI)

Gli Sconvoltri pubblicano “Avanti Uniti”, nuovo singolo realizzato insieme a Picchio della Banda Bassotti. Il brano è un tributo a Sigaro, a sette anni dalla sua scomparsa, e rappresenta un ritorno carico di significato politico, umano e musicale.

Nati nel 1990 a Voltri, estrema periferia ponente di Genova, Gli Sconvoltri affondano le radici nel punk ska militante e nella cultura della protesta. Dopo l’album Sconvoltri (2012) e il ritorno nel 2024 con l’EP Indigeni, la band riafferma con Avanti Uniti il proprio messaggio di unità, memoria e lotta collettiva.

Un brano diretto, corale e senza retorica, che guarda avanti senza dimenticare chi ha segnato il cammino.