Gli Snouters fuori con il video di “Hangover”

Il video di “Hangover” fa seguito a “Take the leap” ed è il secondo estratto dal primo ep degli Snouters.

Il progetto Snouters che vede i diversi membri con percorsi ben consolidati in Los Fastidios e Skassapunka (Ciacio al basso, Bibol alla chitarra, Berta alla batteria) è capitanato dalla voce forte e solida di Eva.

I regaz propongono una miscela di varie influenze che spaziano dal roots ska al punk californiano, con ritmi in levare e quella musicalità che sembra rifarsi agli Interrupters e alla scuola Hellcat Records.

Dopo l’Ep di 4 pezzi uscito il 28 Marzo, la band è riuscita a ritagliarsi i primi spazi live non solo in Italia ma anche in Germania, proponendo nuovi pezzi, che ci auguriamo di ascoltare presto nel primo album.