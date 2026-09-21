The Italian Punk Web Magazine since 1999
35K
46K
ISCRIVITI!
The Latest

Gli Statuto tornano in Sardegna!

byDeka
21 Settembre 2026
No comments

Una storia lunga oltre quarant’anni che torna a far tappa in Sardegna. Il prossimo 7 novembre il palco della Cueva Rock, a Quartucciu, ospiterà Gli Statuto, una delle band più longeve e amate della scena ska italiana, in un evento organizzato da Cool Kids e Kattive Maniere.

Per l’occasione, gli Statuto porteranno dal vivo lo storico album “Riskatto”, con la formazione al completo (sestetto): un disco che, fin dal titolo, è un manifesto della loro identità musicale, un tributo in lingua italiana ai grandi classici del primo ska internazionale.

Nati a Torino nel 1983, Gli Statuto devono il proprio nome a Piazza Statuto, storico punto di ritrovo della comunità mod torinese, e sono stati tra i primissimi in Italia a portare lo ska in lingua italiana, contribuendo in modo decisivo a costruire un genere e un immaginario che ancora oggi continuano a far ballare intere generazioni.

Nel corso della loro carriera la band ha attraversato momenti che sono ormai entrati nella leggenda della musica italiana indipendente: dalla partecipazione al Festival di Sanremo 1992 nella categoria Nuove Proposte — scoperta, secondo il racconto della band, direttamente in diretta TV — fino allo storico concerto del 1997 a Cuba, davanti a circa 200.000 persone che li riconobbero grazie alla programmazione delle loro esibizioni sulla televisione cubana.

Da quattro decenni Gli Statuto restano fedeli alla propria missione: portare la cultura mod e l’energia dello ska al maggior numero di persone possibile, senza mai smettere di far ballare, generazione dopo generazione.

Con questo appuntamento, Cool Kids e Kattive Maniere confermano la volontà di portare in Sardegna nomi storici e di riferimento della scena musicale indipendente italiana e internazionale.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

R.I.P. Chad Gilbert (NEW FOUND GLORY)

byMatteo Paganelli
Next Article

Nuovo pezzo dei MCBAIN: ascolta e guarda il video arcade di "La Parte Peggiore di Me" con la partecipazione dei MENAGRAMO

byMatteo Paganelli
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Set 25
BALERA PUNK FEST /MEGANOIDI/BAD FROG / RUT/…
Wild Urban Theater
Set 25
City of Grass CFC punk FESTIVAL
Piazza Mercato Erba
Set 25
WALLS – ACROSS THE SWARM – BANFY’S LAW / Live @Circolo Blackstar .
Circolo BlackStar
Set 25
HAYMAKER – ROVINATI – L’ABISSO – GRANDINE DELL’INGIURIA
Arci Joshua Blues Club APS
Set 25
VENETIAE OBSCURAE: 30 Denari live + Numa Echos djset | Riverside Note
Riverside Note
Set 26
PUNKINAIR “the best of Punk Rock”
via vernaccini 7, 56127 Pisa, Italy
Ott 02
PURLILIUM CORE
Via delle Risorgive, 7, 33080 Porcia, Italy
Ott 03
Italian Ska Raduno Vol.4
Piazza Eugenio Fontana 6, Trecasali, Emilia-Romagna
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.