Gli Statuto tornano in Sardegna!

Una storia lunga oltre quarant’anni che torna a far tappa in Sardegna. Il prossimo 7 novembre il palco della Cueva Rock, a Quartucciu, ospiterà Gli Statuto, una delle band più longeve e amate della scena ska italiana, in un evento organizzato da Cool Kids e Kattive Maniere.

Per l’occasione, gli Statuto porteranno dal vivo lo storico album “Riskatto”, con la formazione al completo (sestetto): un disco che, fin dal titolo, è un manifesto della loro identità musicale, un tributo in lingua italiana ai grandi classici del primo ska internazionale.

Nati a Torino nel 1983, Gli Statuto devono il proprio nome a Piazza Statuto, storico punto di ritrovo della comunità mod torinese, e sono stati tra i primissimi in Italia a portare lo ska in lingua italiana, contribuendo in modo decisivo a costruire un genere e un immaginario che ancora oggi continuano a far ballare intere generazioni.

Nel corso della loro carriera la band ha attraversato momenti che sono ormai entrati nella leggenda della musica italiana indipendente: dalla partecipazione al Festival di Sanremo 1992 nella categoria Nuove Proposte — scoperta, secondo il racconto della band, direttamente in diretta TV — fino allo storico concerto del 1997 a Cuba, davanti a circa 200.000 persone che li riconobbero grazie alla programmazione delle loro esibizioni sulla televisione cubana.

Da quattro decenni Gli Statuto restano fedeli alla propria missione: portare la cultura mod e l’energia dello ska al maggior numero di persone possibile, senza mai smettere di far ballare, generazione dopo generazione.

Con questo appuntamento, Cool Kids e Kattive Maniere confermano la volontà di portare in Sardegna nomi storici e di riferimento della scena musicale indipendente italiana e internazionale.