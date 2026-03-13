Gli Still No One pubblicano il nuovo singolo “Worth Dying For”

Esce oggi, venerdì 13 marzo, “Worth Dying For”, il nuovo singolo degli Still No One. Il brano è il secondo dei cinque che andranno a comporre il prossimo EP della band.

La canzone affronta il tema della prospettiva e della consapevolezza personale: fermarsi un momento, riflettere e ridimensionare ciò che spesso percepiamo come enorme o insormontabile. Attraverso il ragionamento e l’ascolto di sé stessi, il brano invita a capire cosa conta davvero.

Al centro del pezzo c’è l’idea di indipendenza di pensiero: invece di seguire passivamente ciò che gli altri si aspettano o suggeriscono, la band incoraggia a scegliere autonomamente la propria strada. Il risultato è un messaggio di lucidità e libertà, in cui restare fedeli ai propri valori diventa la chiave per vivere con maggiore autenticità e serenità.

Gli Still No One arrivano dalle periferie della provincia di Padova e affondano le loro radici nello skatepunk della South Bay degli anni ’90, reinterpretato però con un approccio più contemporaneo. La loro proposta mescola voci graffiate con testi in inglese, chitarre taglienti e batterie veloci, mantenendo come punto di riferimento il classico punk rock sud-californiano, ma filtrato attraverso le diverse influenze musicali dei membri della band.