I PUNKREAS in collaborazione con RUDE RECORDS hanno ristampato una serie di dischi STORICI in edizione speciale e limitatissima: Isterico, United Rumors of Punkreas, Il Lato Ruvido, Quello che Sei, Futuro Imperfetto

( C’e’ anche l’edizione in vinile di ELETTRODOMESTICO!)

Trovi tutto in pre-order da ora sullo store di RUDE RECORDS: https://www.ruderecords.com/collections/punkreas