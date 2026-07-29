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Gli U.K. Subs annunciano gli ultimi concerti della loro carriera: il gran finale sarà a Londra nel 2027

byDeka
29 Luglio 2026
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L’ultima apparizione italiana degli U.K. Subs risale al Punkadeka Festival, dove la leggendaria formazione britannica ha regalato al pubblico l’ultimo concerto nel nostro Paese. Ora arriva la conferma che molti fan temevano: la band guidata dall’inossidabile Charlie Harper ha annunciato quelli che saranno gli ultimi concerti della propria carriera, con il gran finale fissato per il 25 settembre 2027 a Londra.

L’ultimo show si terrà all’O2 Shepherd’s Bush Empire, una delle venue più iconiche della capitale inglese, e rappresenterà l’epilogo di una carriera iniziata nel 1976 e diventata fondamentale per la nascita e lo sviluppo del punk britannico. Accanto a Charlie Harper saliranno sul palco gli attuali compagni di viaggio Alvin Gibbs, Stefan Häublein e Abel Inglis.

Prima dell’addio definitivo, gli U.K. Subs terranno una serie di concerti conclusivi nel Regno Unito nel corso del 2027, offrendo ai fan l’ultima occasione per vedere dal vivo una delle band più longeve e influenti della scena punk internazionale. I biglietti saranno messi in vendita il 29 luglio.

Nel corso della loro straordinaria carriera, gli U.K. Subs hanno pubblicato oltre venti album in studio e firmato classici immortali come “Warhead”, “Tomorrow’s Girls”, “Stranglehold” e “CID”, contribuendo a definire il suono del punk inglese tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta. Charlie Harper, che ha superato gli ottant’anni, è rimasto il punto fermo della band fin dalla fondazione, continuando a portare gli U.K. Subs sui palchi di tutto il mondo con la stessa energia che li ha resi una leggenda.

L’annuncio arriva dopo anni in cui il gruppo aveva progressivamente ridotto l’attività live, parlando prima di ultimi tour e poi di concerti sempre più sporadici. Ora è arrivata la conferma definitiva: il sipario sugli U.K. Subs calerà nel settembre 2027.

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