Global Sumud Flotilla: per rompere l’assedio a Gaza

Oltre 40 imbarcazioni civili, con a bordo attivisti, medici, artisti e solidali da 44 Paesi, salperanno tra fine agosto e inizio settembre da Spagna, Tunisia e porti italiani per tentare di rompere il blocco che soffoca la popolazione di Gaza.

La Global Sumud Flotilla nasce dal basso: una missione umanitaria che porta cibo, medicine e beni di prima necessità, ma soprattutto un messaggio chiaro – fare noi ciò che gli Stati non fanno. Tra i sostenitori, anche Greta Thunberg, Zerocalcare e tante voci della cultura e dell’attivismo internazionale.

Punkadeka supporta questo progetto:

Sostieni la Flotilla: diffondi la notizia, partecipa alle mobilitazioni, dona se puoi : https://globalsumudflotilla.org/