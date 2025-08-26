Punkadeka festival 2025
The Latest

Global Sumud Flotilla: per rompere l’assedio a Gaza

byDeka
26 Agosto 2025
Oltre 40 imbarcazioni civili, con a bordo attivisti, medici, artisti e solidali da 44 Paesi, salperanno tra fine agosto e inizio settembre da Spagna, Tunisia e porti italiani per tentare di rompere il blocco che soffoca la popolazione di Gaza.

La Global Sumud Flotilla nasce dal basso: una missione umanitaria che porta cibo, medicine e beni di prima necessità, ma soprattutto un messaggio chiaro – fare noi ciò che gli Stati non fanno. Tra i sostenitori, anche Greta Thunberg, Zerocalcare e tante voci della cultura e dell’attivismo internazionale.

Punkadeka supporta questo progetto:

 Sostieni la Flotilla: diffondi la notizia, partecipa alle mobilitazioni, dona se puoi : https://globalsumudflotilla.org/

Previous Article

Punk Rock Holiday 2025 - Giorno 1

byGabriele Squillace
