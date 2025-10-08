Gogol Bordello + Split Dogs @ Live Club, Trezzo sull’Adda (Mi)

L’ultima volta che ho visto dal vivo i Gogol Bordello era il 2015, 10 anni fa, allo Sziget…poi non li ho più visti, quindi avvicinandomi a questa data nella mia testa aleggiava una domanda insistente: “Dal vivo le loro performance sono sempre state molto energiche dal punto di vista fisico, non sono più dei ragazzini. Riusciranno anche nel 2025 a mantenere lo standard?”.

Beh, a fine concerto è stato chiaro che Eugene Hutz e soci non sono invecchiati di un giorno, al di là dei pezzi suonati, dei suoni, di qualsiasi cosa…il livello di scambio energetico fra palco e parterre è stato assolutamente fuori scala!



Nel mio primo report di un loro concerto li definivo “i nuovi Mano Negra”, e sono ancora d’accordo con me stesso…specialmente per il loro modo fantastico di legare una canzone all’altra, senza neanche il 1-2-3-4 classico del punkrock, buttando all’interno dei pezzi citazioni di altri pezzi (Malavida dei Mano Negra in un pezzo e gli Specials in un altro), o iniziare un pezzo e poi farlo sfociare in un altro a metà (Alcohol e Santa Marinella).

Insomma, 2 ore abbondanti di follia musicale, ritmiche super coinvolgenti che ti fanno saltare per aria senza neanche che te ne renda conto e un paio di pezzi tirati in lungo con il tema principale che viene ripetuto all’infinito come se fossimo a un rave (patchanka però) di inizio ’00.

Se non fossi stato così distrutto dopo il concerto, sarei andato al volo a vedermeli alla data dopo a Bologna.

E ora speriamo che tornino in qualche festival estivo.

