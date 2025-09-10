34K
GOLPE: tour negli States per la punk band milanese

byMatteo Paganelli
10 Settembre 2025
I Golpe, punk band milanese, hanno annunciato un lungo tour degli Stati Uniti previsto per i prossimi ottobre e novembre.

 

La band capitanata dal Tadzio Pedersolli (Skruigners,  Sempre Peggio…) inizierà da New York il 16 ottobre e concluderà a Los Angeles l’8 novembre, attraversando letteralmente il continente con date a Philadelphia, Baltimora, Norfolk, Raleigh, Atlanta, Chattanooga, Birmingham, New Orleans, Houston, Austin, Denton, Oklahoma City, Colorado Springs, Denver, Salt Lake City, Las Vegas, Phoenix, San Diego, Palmdale e Riverside.

https://golpepunx.bandcamp.com

