GOLPE: tour negli States per la punk band milanese

I Golpe, punk band milanese, hanno annunciato un lungo tour degli Stati Uniti previsto per i prossimi ottobre e novembre.
La band capitanata dal Tadzio Pedersolli (Skruigners, Sempre Peggio…) inizierà da New York il 16 ottobre e concluderà a Los Angeles l’8 novembre, attraversando letteralmente il continente con date a Philadelphia, Baltimora, Norfolk, Raleigh, Atlanta, Chattanooga, Birmingham, New Orleans, Houston, Austin, Denton, Oklahoma City, Colorado Springs, Denver, Salt Lake City, Las Vegas, Phoenix, San Diego, Palmdale e Riverside.
