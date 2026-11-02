GOOD INTENTION entrano nella famiglia di Striped Records

Se ti piace il rock’n’roll suonato dai punk, questa notizia fa proprio al caso tuo! L’album “Self-titled” di debutto dei Good Intention uscirà il 15 gennaio 2027 in LP, CD, cassetta e digitale. A fine novembre un nuovo singolo.

Striped Records è felice di annunciare l’ingresso dei Good Intention nel proprio roster. Il primo album della band uscirà per l’etichetta punk rock italiana il 15 gennaio 2027 in vinile, CD, cassetta e su tutte le piattaforme digitali, accompagnato da un videoclip.

I Good Intention vengono dalla Sardegna e sono volti noti della scena underground dell’isola, con trascorsi in band come To Ed Gein e King Howl. Il loro debutto mette in fila dieci pezzi che fanno muovere i fianchi, dove l’attitudine punk rock incontra l’energia del rock’n’roll e del garage. Per chi ama Ramones e Clash ma anche The Hives, Bad Nerves e Spiritual Cramp.

Andrea Manges e Luca Pulce, alla guida di Striped Records, sono entusiasti di accogliere la band. Il motivo della scelta è semplice: per loro questo “è un disco fantastico di una band molto determinata”.

Secondo i Good Intention «Arrivare su Striped è stato estremamente naturale, perché certe affinità non si spiegano: semplicemente, ci si riconosce».

Un assaggio arriverà a fine novembre con il singolo “Ladder”, che anticipa l’uscita dell’album. Il disco contiene anche i singoli già usciti ed apprezzati “Something Not To Do” e “Sell Today, Beg Tomorrow”, che hanno contribuito a far crescere l’interesse verso la band e la sua energia.