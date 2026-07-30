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Good Intention: fuori il primo singolo “Something Not To Do”

byDeka
30 Luglio 2026
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Dalle ceneri di alcune delle realtà più importanti dell’underground sardo nasce Good Intention, una nuova band pronta a mescolare punk rock, garage e rock’n’roll con un’attitudine diretta e senza compromessi.

Il gruppo è formato da musicisti con un lungo passato nella scena isolana, provenienti da band come gli To Ed Gein, storica formazione hardcore, e i King Howl, tra i nomi di riferimento dell’heavy blues italiano. Un bagaglio di esperienze differenti che confluisce in un sound energico e immediato, ispirato tanto ai grandi classici come Ramones, The Clash e The Hives, quanto a realtà più recenti come Bad Nerves e Spiritual Cramp.

Ad anticipare l’album d’esordio, previsto per l’autunno 2026, arriva “Something Not To Do”, primo singolo della band disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 24 luglio.

Il debutto dal vivo dei Good Intention è stato sul palco del Lebonski Park, dove il pubblico ha ascoltato per la prima volta dal vivo questa nuova miscela di riff, ritmi trascinanti e attitudine punk.

La formazione è composta da:

  • Diego Pani – voce
  • Pierfranco Ardu – chitarra e voce
  • Raffaele Manca – chitarra
  • Michele Derosas – basso
  • Tore Desini – batteria

Con un primo singolo già disponibile e un album in arrivo nei prossimi mesi, i Good Intention si candidano a essere una delle nuove realtà da tenere d’occhio nella scena punk rock italiana.

 

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