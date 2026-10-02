GOOD INTENTION: guarda il lyric video del nuovo singolo “Sell Today, Beg Tomorrow”

Sell Today, Beg Tomorrow è il nuovo singolo dei Good Intention, secondo brano pubblicato dalla band dopo Something Not To Do e nuova anticipazione dell’album d’esordio, in uscita nell’autunno 2026.

Brano di apertura del disco, Sell Today, Beg Tomorrow si muove tra punk rock e rock and roll ed è fortemente ispirato alla Sardegna e alla sua storia, segnata da forme diverse di sfruttamento politico ed economico. Al centro del pezzo c’è l’immagine di una terra le cui risorse, coste, territori e cultura sono stati progressivamente trasformati in merce, ma che ha anche partecipato alla vendita di sé stessa, ritrovandosi sempre più spesso in una posizione marginale a casa propria.

Il singolo è già disponibile su tutte le piattaforme digitali e su YouTube, accompagnato da un lyric video realizzato dall’artista visuale olbiese Giva, definito da La Stampa un “talento poliedrico”. Dopo aver collaborato con tre quinti dei Good Intention curando l’artwork dell’ultimo album dei Sangue, Giva firma questa volta un lyric video realizzato attraverso la tecnica illustrativa del rotoscoping. Come afferma lo stesso artista, il lavoro «comunica tutto l’amore e la frustrazione per una terra che è madre e accabadora, vittima e carnefice del proprio passato, presente e futuro».

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CHI SONO I GOOD INTENTION

I Good Intention nascono dall’incontro di vecchi amici provenienti da alcune delle più significative realtà dell’underground sardo. I membri della band hanno militato in formazioni hardcore come To Ed Gein, o fanno parte tuttora di una delle principali realtà dell’heavy rock isolano, i King Howl.

Nato poco più di un anno fa, il progetto unisce l’attitudine diretta del punk rock con l’energia del rock and roll e del garage, guardando tanto ai classici come Ramones, Clash e The Hives quanto a formazioni contemporanee come Bad Nerves e Spiritual Cramp.

Il risultato è una miscela di ritmi scuoti-fianchi, immortalata nel loro album d’esordio, in uscita nell’autunno 2026. La band ha esordito alla fine di luglio 2026 con il primo singolo, “Something Not To Do” e con il concerto di debutto del 25 luglio al Lebonski Park, ad Arzachena.

I Good Intention sono Tore Desini (batteria), Michele Derosas (basso), Diego Pani (voce), Raffaele Manca (chitarra), Pierfranco Ardu (chitarra e voce).

GOOD INTENTION | STREAMING & SOCIAL

SELL TODAY, BEG TOMORROW

(Testo del brano)

THEY TOLD US WHAT WE TRUST

IS WORTHY WHEN IT’S SOLD

THEN TURNED BELIEF TO DUST

DRESSED THE DUST IN GOLD

WE PRICE THE EARTH IN SORROW

SELL TODAY AND BEG TOMORROW

WE GAVE OURSELVES AWAY

SOLD THE FIELDS AND STONES

THEN PLACE A TAG TO SAY

(OUR) PRICE OF FLESH AND BONES

WE SWALLOWED WHAT WAS SPOKEN

POOR BELIEF ALREADY BROKEN

KEEP PRICING EARTH IN SORROW

SELL TODAY AND BEG TOMORROW

THEY’RE FLYING DOWN TODAY

THEY TOLD US WE CAN’T STAY

WELCOME TO THIS MAJESTIC ISLAND FULL OF TREASURES AND PREISTORIC CREATURES, OUR TRADITIONS ARE YOURS TO KEEP AND EXPLOIT AND SPIT ON BECAUSE YOU HAVE THE MONEY TO DO IT. OH LOOK HOW BEAUTIFUL THIS LAND IS NOW THAT WE ACKNOWLEDGE HOW SAD BUT LUCRATIVE IS THIS COLONIAL USE OF OUR LAND AND LIVES!

THEY’RE FLYING DOWN TODAY

THEY TOLD US WE CAN’T STAY