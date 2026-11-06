GOOD MORNING CERNOBYL’: “Innsbruck Rendezvous” è il nuovo EP

I Good Morning Cernobyl’ pubblicano Innsbruck Rendezvous, il secondo EP in studio della formazione perugina, uscito a ottobre 2026 per Sorry Mom!. Cinque brani che segnano un’evoluzione stilistica rispetto al precedente album No Time to Fear: se il primo lavoro era fortemente legato al punk ’77, con questa nuova uscita la band amplia il proprio orizzonte sonoro, mantenendo però un approccio grezzo, veloce e diretto.

L’obiettivo è superare i confini del classico “three-chord wonder”, sperimentando con sonorità, situazioni e tematiche differenti. I cinque pezzi si sviluppano come un flusso di coscienza collettivo, nel quale confluiscono la sensibilità e la visione dei diversi componenti del gruppo.

Ad aprire il disco è “Underfaith”, una riflessione critica sulle imposizioni estetiche e comportamentali, sulle guerre e sulle crociate condotte in nome della fede. “Murderer City” racconta invece la metropoli moderna come un sistema che divora identità e creatività in nome dell’omologazione. Con “Brave New People” la band dà voce a una protesta contro alienazione e claustrofobia sociale, mentre “Tense/Resistance” affronta il conflitto tra individuo e sistema. Chiude la tracklist “Harar”, brano ispirato alla figura di Arthur Rimbaud e al suo spirito anticonformista e rivoluzionario.

I Good Morning Cernobyl’ nascono a Perugia nel 2018 con l’obiettivo di proporre un punk diretto e senza compromessi, con testi in inglese. Nel 2020 pubblicano l’omonimo EP d’esordio autoprodotto, realizzato con il supporto di La Cura Dischi e Jap Perù Records.

Dopo l’interruzione dell’attività live dovuta alla pandemia, la band continua a lavorare a distanza, pubblicando il video di “Murderer City” e lo split di cover Coverbyl #1 – Playing the Lock-down. Con la ripresa dei concerti torna anche l’attività dal vivo, mentre il gruppo inizia a lavorare al primo album.

Nel marzo 2023 esce No Time to Fear, accolto positivamente dalla critica italiana e internazionale e trasmesso da diverse radio europee. Seguono un’intensa attività live, la cover di “Bite It You Scum” di GG Allin e un tour in Germania. Nel 2024 i Good Morning Cernobyl’ condividono il palco anche con The Rumjacks e The Drowns e, nello stesso anno, entrano nel roster di Sorry Mom!.

Il percorso verso Innsbruck Rendezvous viene anticipato dai cinque singoli “Brave New People”, “Underfaith”, “Murderer City”, “Tense/Resistance” e “Harar”, poi raccolti nell’EP.

La formazione è composta da Giuliano Picciafuoco (voce e chitarra), Massimo Margaritelli (voce e basso), Lorenzo Bonamente (voce e batteria) e Francesco Panunzi (voce e chitarra).