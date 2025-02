Good Morning Cernobyl: nuovo video in anteprima!

I Good Morning Cernobyl’ presentano il loro nuovo singolo “Brave New People”: puro punk, diretto, veloce e senza fronzoli. Come ogni creazione dei Good Morning Cernobyl’, nasce in sala prove da un riff brutale e incalzante, che spara dritto all’ascoltatore senza mezzi termini.

L’influenza di Stooges, MC5 e Bad Religion è evidente e rende il pezzo in un vero e proprio manifesto.

Non servono troppe parole, perché il messaggio è tutto nella sua furia. Il senso di alienazione, claustrofobia sociale e nichilismo si condensano in un grido rabbioso: “There’s time for heroes! Brave new people!”. Un’esplosione che non lascia scampo, anzi trascina chi ascolta in un vortice di protesta ribelle.

I Good Morning Cernobyl’ non fanno sconti: il loro punk è crudo, feroce e necessario.

Nati a Perugia nel 2018, i Good Morning Cernobyl’ propongono un punk energico con testi in inglese. Nel 2020 pubblicano il loro primo EP omonimo, autoprodotto con il supporto di La Cura Dischi e Jap Perù Records. La pandemia interrompe la loro attività live, ma la band continua a creare e rilascia un video per “Murderer City” e lo split “Coverbyl #1 – Playing the Lockdown”.

Con la ripresa dei concerti nel 2021, i GMC si affermano nella scena punk locale e lavorano al loro primo album “No Time to Fear”, pubblicato nel marzo 2023 e distribuito su tutte le piattaforme digitali. Il disco ottiene recensioni positive da testate internazionali ed entra in rotazione su diverse radio europee. Il tour promozionale li porta anche all’Humus Festival e, a novembre, in Germania.

Nel 2024 la band si è dedicata a lavorare su materiale nuovo che uscirà quest’anno in collaborazione con Sorry Mom!.

La line-up attuale dei GMC comprende Giuliano Picciafuoco (voce/chitarra), Massimo Margaritelli (voce,basso), Lorenzo Bonamente (voce,batteria) e Gabriele Mameli (voce;chitarra).