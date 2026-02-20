Punkadeka festival 2026- MXPX
GOOD RIDDANCE ALLA FESTA DI RADIO ONDA D’URTO

byDeka
20 Febbraio 2026
No comments

I Good Riddance tornano in Italia quest’anno alla Festa di Radio Onda D’Urto! La band californiana approderà sul celebre palco di Brescia il prossimo 12 agosto.

Formati a Santa Cruz, California, nel 1990, i Good Riddance hanno costruito la loro reputazione su brani veloci e aggressivi e su testi politicamente impegnati che hanno contribuito a definire il suono e lo spirito del punk moderno rendendoli una delle band più rispettate e longeve del melodic hardcore punk.

La band ha da poco annunciato il decimo album in studio, Before The World Caves In, in uscita il 27 marzo con Fat Wreck Chords e anticipato dal singolo “There’s Still Tonight”. Il frontman Russ Rankin ha dichiarato “Arrivati al nostro decimo album in studio, ci siamo resi conto che dovevamo creare qualcosa di abbastanza feroce da affrontare direttamente questo momento storico. Volevamo scrivere canzoni che non arretrassero, brani capaci di sostenere il peso, l’urgenza e l’aggressività dei tempi che stiamo vivendo.”

Da oltre 30 anni, i Good Riddance creano inni che affrontano con determinazione le ingiustizie politiche e sociali, creando un legame profondo con il pubblico grazie a un equilibrio tra urgenza, melodia e convinzione autentica, conquistando una fanbase globale e fedele.

La band ha ottenuto i primi riconoscimenti con il debutto del 1995, For God and Country, che ha gettato le basi per il loro caratteristico mix di punk melodico e frenetico. Nel corso degli anni, hanno pubblicato una serie di album influenti, tra cui A Comprehensive Guide to Moderne Rebellion e Ballads from the Revolution, consolidando la loro reputazione di band senza paura di sfidare lo status quo.

Protagonisti consolidati sui palchi dei festival, i Good Riddance sono rinomati per le loro performance live ad altissima energia, capaci di coinvolgere sia i fan di lunga data sia i nuovi ascoltatori. Con decenni di esperienza in tour e un catalogo di brani che restano più attuali che mai, la band continua a rappresentare una voce fondamentale nel punk: diretta, coerente e inarrestabile.

Di seguito tutti i dettagli dello show:

 

GOOD RIDDANCE

12 agosto 2026

Festa di Radio Onda D’Urto

Area Feste di Via Serenissima, Brescia 

Biglietti disponibili in cassa il giorno dell’evento.

"Everything Hurts": secondo estratto dal nuovo album dei POISON THE WELL

PUNK IN VALLEY #4

