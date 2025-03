GOOD RIDDANCE: ANNUNCIATE DUE DATE IN ITALIA NEL 2025

I Good Riddance, voce vitale della scena punk, annunciano il tour europeo 2025, in partenza a giugno, che include due date italiane.

Dopo il successo dell’ultimo singolo “No More System to Believe In”, la band torna in Italia per diffondere il suo potente messaggio politico e sociale. Si esibirà sul palco del Circolo Magnolia di Milano e sulla spiaggia del Beky Bay di Bellaria Igea-Marina (RN), durante la prima giornata del Road to Bay Fest ad ingresso gratuito, l’anteprima ufficiale di Bay Fest 2025, il festival punk rock della Riviera.

Da oltre 30 anni, i Good Riddance creano inni che affrontano con determinazione le ingiustizie politiche e sociali. Nati a Santa Cruz, California, la band ha ottenuto i primi riconoscimenti con il debutto del 1995, For God and Country, che ha gettato le basi per il loro caratteristico mix di punk melodico e frenetico, arricchito da testi taglienti e impegnati. Nel corso degli anni, hanno pubblicato una serie di album influenti, tra cui A Comprehensive Guide to Moderne Rebellion e Ballads from the Revolution, consolidando la loro reputazione di band senza paura di sfidare lo status quo.

L’intensa critica politica dei Good Riddance attraversa decenni, affrontando temi che spaziano dalla guerra e dalle disuguaglianze ai drammi personali legati alla salute mentale e alle dipendenze. Pur radicata nella resistenza, la loro musica trasmette anche un messaggio di speranza e la convinzione che il cambiamento sia possibile attraverso l’azione collettiva. La loro influenza si estende a diverse generazioni di ascoltatori punk, che grazie ai loro brani si sono avvicinati all’attivismo, al vegetarianismo e alla giustizia sociale.

L’ultimo singolo della band, “No More System to Believe In”, incarna perfettamente questo spirito di ribellione. È un potente promemoria dell’importanza di restare impegnati, anche quando sembra che i sistemi intorno a noi abbiano fallito. Prodotto da Cameron Webb, il brano prosegue la tradizione dei Good Riddance di unire urgenza melodica e critica sociale.

I piani della band per il 2025 sono già in corso e, anche se i dettagli sono ancora top secret, i Good Riddance promettono di continuare a offrire musica potente e senza compromessi.

Di seguito tutti i dettagli degli show:

GOOD RIDDANCE

18 giugno 2025, Circolo Magnolia, Milano

Biglietti disponibili in vendita generale su Ticketmaster e TicketSMS.

19 giugno 2025, Road To Bay Fest – Beky Bay, Bellaria Igea-Marina (RN)

INGRESSO GRATUITO