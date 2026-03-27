Good Riddance: fuori il nuovo album Before The World Caves In

I Good Riddance hanno pubblicato oggi il loro decimo album in studio, Before The World Caves In, via Fat Wreck Chords.

Il disco si presenta come un lavoro caratterizzato da toni più oscuri e da un approccio diretto, con brani che riflettono il contesto attuale attraverso sonorità aggressive e dinamiche più ampie rispetto alle produzioni precedenti. La band ha inoltre sperimentato nuove soluzioni compositive, alternando momenti più aperti a passaggi più serrati.

Before The World Caves In segna una nuova tappa nel percorso dei Good Riddance, con l’obiettivo di mantenere un legame sia con il pubblico storico sia con nuovi ascoltatori.