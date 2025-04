GOUGE AWAY in Italia per 3 date a giugno

L’ESPLOSIVA BAND HC IN ITALIA PER TRE DATE ESTIVE

I Gouge Away riportano in Italia una ventata di hardcore durante l’estate: appuntamento lunedì 9 giugno 2025 al Legend Club di Milano, martedì 10 giugno all’Iceberg di Ferrara e mercoledì 11 giugno allo Scumm di Pescara.

I biglietti sono già disponibili su Ticketone (Milano) e iTicket (Pescara), mentre quelli per Ferrara saranno disponibili in cassa la sera del concerto.

Nati nel sud della Florida con l’intento iniziale di registrare un EP e fare solo un concerto, i Gouge Away sono stati mossi dalla necessità di scrivere la musica che sentivano mancare nella loro scena locale. Dopo un paio di anni, hanno pubblicato “Dies” con l’etichetta locale Eighty-Sixed Records, senza aspettarsi che il disco raggiungesse un pubblico al di fuori della loro città natale. Dopo alcuni tour, hanno pubblicato “Burnt Sugar” su Deathwish Inc., un album che ha assunto un tono più personale mentre la cantante Christina Michelle affrontava la malattia della madre. Con questo disco hanno girato gli Stati Uniti e oltre, condividendo il palco con band come Drug Church, Ceremony, Touchè Amorè, Paint it Black, Soul Glo e molte altre.

Durante i tour e nei rari momenti di pausa, i Gouge Away hanno iniziato a scrivere e registrare demo per il loro terzo album, prendendo ispirazione non solo dai gruppi con cui sono cresciuti, ma anche spingendo la loro urgenza espressiva, il rumore e i testi introspettivi nella direzione che meglio li rappresentava. Nel 2020, la pandemia ha improvvisamente bloccato tutti i loro piani per un anno intero. La band ha quindi colto l’occasione per concentrarsi sulle proprie vite personali. Ma alla fine del 2022, nella notte di Capodanno, i Gouge Away hanno deciso che era il momento di

riprendere in mano il materiale lasciato in sospeso. Nel marzo 2023 i Gouge Away hanno registrato con Jack Shirley presso Atomic Garden East, interamente in analogico su nastro e quasi completamente in presa diretta. L’obiettivo era catturare il suono autentico di cinque amici che suonano insieme in una stanza, senza eccessiva produzione, mantenendo l’essenza grezza e sincera che ha sempre contraddistinto la band.

https://www.gougeaway.com/

Lunedì 9 Giugno 2025

Milano, Legend Club – viale Enrico Fermi, 98

Inizio concerti h. 21:00

Biglietti disponibili su Ticketone.

Posto unico in piedi: € 15,00 + prev. / € 20,00 in cassa la sera del concerto.

Martedì 10 Giugno 2025

Ferrara, Iceberg – Via Zucchini, 23/A

Biglietti disponibili in cassa la sera del concerto.

Posto unico in piedi: € 15,00

Mercoledì 11 Giugno 2025

Pescara, Scumm – via delle Caserme, 38

Biglietti disponibili su iTicket.

Posto unico in piedi: € 10,00

