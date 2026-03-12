Punkadeka festival 2026- MXPX
GRADE 2 al Punkadeka Festival 2026

byDeka
12 Marzo 2026
No comments

Il Punkadeka Festival 2026 continua a prendere forma e annuncia una nuova, esplosiva aggiunta alla lineup: i Grade 2, una delle realtà più fresche, giovani e vitali del punk rock britannico, saliranno sul palco del Circolo Magnolia di Milano il 5 settembre 2026 insieme a MXPX, Talco, Uguaglianza e ad altre band che verranno presto annunciate.

Prodotti dalla Hellcat Records, l’etichetta fondata da Tim Armstrong dei Rancid, i Grade 2 rappresentano una delle band più interessanti della nuova generazione punk. Il trio inglese ha saputo reinterpretare lo street punk classico a cavallo tra anni ’70 e ’80, fondendo l’energia dell’Oi! con il suono tirato dell’hardcore melodico statunitense, aggiungendo un’inconfondibile influenza “alla Rancid”,  non a caso proprio i Rancid hanno prodotto i loro ultimi dischi.

Formatisi quando erano appena adolescenti, i tre musicisti sono cresciuti all’interno della cultura punk e skinhead, costruendo passo dopo passo la propria reputazione nella scena europea grazie a un’intensa attività live e a un’attitudine profondamente DIY.

Il loro nuovo album, Talk About It, in uscita il 3 aprile, racconta il passaggio all’età adulta di una band cresciuta on the road, tra tour, amicizie e sfide personali, mantenendo sempre saldi i propri valori.

Anche se la band non è tra le più esplicitamente politiche della scena punk, il cantante e bassista Sid Ryan sottolinea spesso che i Grade 2 sono “anti-sessisti, anti-razzisti, anti-omofobi, con i nostri valori sempre al loro posto”.

Con un piede nella tradizione dello street punk britannico e l’altro nell’energia del punk rock contemporaneo, i Grade 2 sono pronti a portare tutta la loro intensità sul palco del Punkadeka Festival 2026, in una giornata che si preannuncia anche quest’anno imperdibile per gli amanti del punk rock.

Fan da tutta Europa stanno già organizzando il viaggio per Milano.

I biglietti stanno andando velocemente: prendilo ora su DICE prima che sia troppo tardi

https://link.dice.fm/x826b6762fe6

