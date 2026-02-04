Punkadeka festival 2026- MXPX
The Latest

Grade 2 annunciano il nuovo album Talk About It

byDeka
4 Febbraio 2026
No comments

I Grade 2, trio punk britannico, pubblicheranno il loro quarto album Talk About It il 3 aprile per Hellcat Records. Il disco racconta una fase di passaggio e crescita, tra esperienze personali, difficoltà e cambiamenti legati al diventare adulti mentre si è in una band.

Formati dal cantante Sid Ryan, dal chitarrista Jack Chatfield e dal batterista Jacob Hull, i Grade 2 mettono insieme oltre dieci anni di attività in un lavoro che affronta temi come amore, perdita e il peso emotivo del tempo che passa, mantenendo un approccio diretto e concreto.

Ad anticipare l’uscita è il singolo “Standing In The Downpour”, un brano che guarda al passato con lucidità e determinazione. La band lo descrive come un racconto fatto di ricordi, scritto come una conversazione tra vecchi amici: dall’infanzia in una cittadina di mare inglese, alle notti caotiche e alle scelte impulsive, fino ai primi passi dell’età adulta.

