E’ notizia di pochi giorni fa: i Grade 2 sono entrati in studio per alcune registrazioni (non sappiamo ancora se si tratta di singoli, ep o album).

Come annunciato tramite i profili ufficiali della band e della Hellcat Records, l’esplosivo trio inglese ha annunciato di aver cominciato i lavori per qualcosa di nuovo e attesissimo.

Restate sintonizzati.

Hellcat Records (@hellcatrecords) • Foto e video di Instagram

Grade 2 (@grade2iow) • Foto e video di Instagram