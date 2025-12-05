Gradinata Nord e Scalpo.. I vinili da non perdere!

Ristampa in vinile per i Gradinata Nord: “Valtellina Boyz”

Il disco “Valtellina Boyz” dei Gradinata Nord, originariamente uscito in CD nel 2010, viene ora ristampato in vinile rimasterizzato. La tiratura comprende 150 copie nere e 150 super marble rosse, arricchite da 3 bonus track.

La band è nota anche per lo storico split del 2002 “Il Calcio È Una Cosa Seria: Rebelde / Gradinata Nord”, pubblicato per la Valium Recordz di Robertò (Hellnation Record Store). Il disco propone Hard ’N’ Roll Rock / Oi! da stadio, fedele allo stile diretto e energico dei Gradinata Nord.

Scalpo: disponibile “Partita Con La Morte”

Da maggio è disponibile il nuovo disco degli Scalpo, “Partita Con La Morte”, pubblicato da Mendeku Diskak in vinile: 120 copie gialle e 380 nere. Il lavoro propone un Oi!-core da strada, cinico e aggressivo, che riflette le difficoltà e le contraddizioni della vita quotidiana.