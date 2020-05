Grande ritorno per gli americani The Ghost Inside!

La band di Los Angeles , a distanza di cinque anni dal tragico incidente in cui rimasero coinvolti, ritorna sulle scene annunciando l’uscita del loro quinto album in studio , il terzo per Epitaph Records , e lo fa col video del nuovo singolo “Aftermath”.

Nel novembre del 2015 il loro tourbus , nei pressi di El Paso , andò a scontrarsi frontalmente con un camion.

Gli autisti dei rispettivi mezzi persero la vita , mentre al batterista Andrew Tkaczyk venne amputata la gamba destra , restò dieci giorni in coma e gli altri membri della band dovettero fare parecchia riabilitazione.

Nel video toccante di Aftermath c’è tutto questo: Dalla paura dell’incidente alla rabbia , dalla voglia di rivalsa all’amore per il fare musica che vince su tutto .

Persino sul fato.