Punkadeka festival 2026- MXPX
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GRAZIE A TUTTI

byDeka
6 Settembre 2026
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GRAZIE.

Prima di tutto a voi, perché il vero protagonista del Punkadeka siete sempre voi. Avete macinato chilometri da tutta Italia, dall’Europa e persino da Filippine, USA, Thailandia e tanti altri Paesi, questa cosa ci riempie il cuore.

Grazie a tutti voi che ci avete fermato, scritto, ringraziato e riempito di complimenti, raccontandoci le emozioni che avete vissuto.

Grazie alle band, alla Crew di Punkadeka, ad Hardstaff, a tutto lo staff del Magnolia, ai tecnici, alla security e a tutte le persone che hanno reso possibile questa giornata.

Punkadeka esiste grazie a voi.

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