GREEN DAY: è uscito il boxset dei 25 anni di “Warning”

byMatteo Paganelli
19 Novembre 2025
E’ finalmente uscito il boxset dei 25 anni di “Warning”, disco dei Green Day datato 2000 che contiene vere e proprie hits come Minority, Church on Sunday e la title track.

Il boxset, oltre al consueto booklet con foto, testi e altro e gadget vari, contiene un live album registrato a Tokyo durante il tour promozionale di “Warning” e un album di versioni demo per i più fanatici della punk rock band di Berkeley.
Tutte le versioni qui:
https://store.greenday.com/?srsltid=AfmBOoqn5oOVizGwcH2ZdznnbN7vEJS5m2q0T1f03hTdLJCly5G-l8dD

https://www.youtube.com/@GreenDay/videos

