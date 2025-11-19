GREEN DAY: è uscito il boxset dei 25 anni di “Warning”

E’ finalmente uscito il boxset dei 25 anni di “Warning”, disco dei Green Day datato 2000 che contiene vere e proprie hits come Minority, Church on Sunday e la title track.

Il boxset, oltre al consueto booklet con foto, testi e altro e gadget vari, contiene un live album registrato a Tokyo durante il tour promozionale di “Warning” e un album di versioni demo per i più fanatici della punk rock band di Berkeley.

Tutte le versioni qui:

https://store.greenday.com/?srsltid=AfmBOoqn5oOVizGwcH2ZdznnbN7vEJS5m2q0T1f03hTdLJCly5G-l8dD

https://www.youtube.com/@GreenDay/videos