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Green Day: il film ispirato alla band cambia titolo, ora si chiama “Nimrods”

byDeka
10 Aprile 2026
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Il film comedy ispirato ai Green Day ha ufficialmente cambiato titolo: il progetto, precedentemente noto come “New Years Rev”, si chiamerà “Nimrods”.

La pellicola, acquisita da Inaugural Entertainment, racconta una storia di formazione che segue tre amici in viaggio verso Los Angeles, convinti per errore che la loro band aprirà un concerto dei Green Day durante la notte di Capodanno. Ne nasce un road trip caotico attraverso gli Stati Uniti, ispirato agli esordi della band californiana, tra tour improvvisati e vita in furgone.

L’amministratore delegato Kevin Weisberg ha descritto il film come un progetto capace di unire ironia, nostalgia e musica, sottolineando l’entusiasmo nel collaborare con i filmmaker e con la band stessa.

Anche Live Nation Studios ha confermato il coinvolgimento, evidenziando come “Nimrods” rappresenti una storia energica e fortemente legata alla cultura e al fandom dei Green Day, con l’obiettivo di portare questa dimensione sul grande schermo.

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