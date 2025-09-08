Green Day, il trailer ufficiale del film New Years Rev

I Green Day hanno diffuso il primo trailer ufficiale di New Years Rev, film che mescola comicità e viaggio on the road, ispirato agli esordi della band. L’opera, annunciata a febbraio e diretta da Lee Kirk, vede Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool non solo come ispiratori della storia, ma anche nel ruolo di produttori.

La pellicola racconta le vicende degli Analog Dogs, tre ragazzi del Kansas interpretati da Mason Thames, Kylr Coffman e Ryan Foust. Convinti di avere ottenuto la possibilità di aprire il concerto dei Green Day nella notte di Capodanno, partono verso la California in un’avventura che presto si trasforma in un percorso pieno di incontri bizzarri, imprevisti e momenti esilaranti. A fare da colonna sonora, alcuni dei brani più iconici della band, tra cui Holiday dall’album American Idiot.

Prodotto da Live Nation Productions insieme agli stessi Green Day, New Years Rev prende ispirazione dalle prime esperienze del gruppo, quando i tre amici macinavano chilometri su un vecchio furgone pur di portare la loro musica in giro per gli Stati Uniti.

Nel cast figurano anche Jenna Fischer e Angela Kinsey, oltre a Ignacio Diaz-Silverio, Fred Armisen, Bobby Lee, McKenna Grace, Sean Gunn e Keen Ruffalo, figlio dell’attore Mark Ruffalo.

L’anteprima mondiale di New Years Rev è fissata per il 12 settembre al Toronto International Film Festival (TIFF), uno degli appuntamenti cinematografici più prestigiosi al mondo.