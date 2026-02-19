Punkadeka festival 2026- MXPX
GREEN DAY: la cassetta del live a Milano del ’95

19 Febbraio 2026
…magari qualcuno di voi c’era (‘tacci vostra), per tutti gli altri che vogliono rivivere quelle emozioni, il buon Bolzo di Anfibio Records sta facendo un pre-order per una romanticissima audio cassetta, scrivetegli per assicurarvi la vostra copia!

