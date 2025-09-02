Green Day, la storia dietro Wake Me Up When September Ends

Dietro una delle ballate più note dei Green Day, Wake Me Up When September Ends si nasconde un significato personale e doloroso per Billie Joe Armstrong. Il frontman della band californiana scrisse il brano pensando al padre, morto il 10 settembre 1982 quando lui aveva appena dieci anni.

Secondo quanto raccontato più volte, al funerale Armstrong scoppiò in lacrime, scappò a casa e si chiuse nella sua stanza. Alla madre, che bussava alla porta, rispose semplicemente: “Svegliatemi quando settembre sarà finito”. Una frase spontanea che, molti anni dopo, sarebbe diventata il titolo del brano.

I versi iniziali della canzone riflettono quel lutto e il tempo trascorso dalla perdita. In un’intervista all’Howard Stern Show, Armstrong ha spiegato come ogni settembre rappresenti per lui un ritorno al dolore: “È qualcosa che è rimasto con me. Il mese di settembre porta sempre con sé quell’anniversario che è una sorta di tristezza. Penso a mio padre ogni giorno. Per anni ho evitato di scrivere di lui, poi avere un pezzo come questo è stato liberatorio. Non era un’emozione negativa, era piuttosto un modo per onorarlo.”

Sebbene l’idea fosse nata molto prima, Armstrong ha impiegato quasi vent’anni per trovare la forza di registrare il brano, tanto era il peso emotivo di quelle parole.

Inserita nell’album American Idiot del 2004, la canzone è diventata uno dei maggiori successi della band e un inno universale alla memoria e al lutto. Ancora oggi, Wake Me Up When September Ends resta uno dei momenti più intensi della discografia dei Green Day, capace di unire pubblico e critica attorno alla sincerità della sua storia.