I Green Day hanno pubblicato il live video di Bobby Sox, pezzo contenuto nell’ultimo album “Saviors” (qui la nostra recensione: GREEN DAY: “Saviors” – Punkadeka – Punk web Magazine).

Qui sotto il video:

Nel frattempo, la punk rock band di Berkeley è stata nominata a tre Grammy: best rock album per “Saviors”, best rock performance The American Dream is Killing Me e best rock song per Dilemma. I Grammy si terranno il prossimo 7 febbraio.

Green Day | ??? THANK YOU | Instagram