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Green Day: “NIMRODS” arriva nei cinema italiani dall’11 al 18 agosto

byDeka
7 Luglio 2026
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Dall’11 al 18 agosto arriverà nelle sale italiane “NIMRODS”, la nuova commedia di formazione on the road ispirata ai primi anni dei Green Day. Il film vede protagonisti Mason Thames, Kylr Coffman, Ryan Foust e Mckenna Grace, con la partecipazione degli stessi Green Day.

Distribuito in Italia da Nexo Studios, il film racconta le origini della band attraverso una storia ispirata ai loro esordi, celebrandone lo spirito DIY e l’impatto sulla cultura punk rock e rock’n’roll.

Le proiezioni includeranno contenuti esclusivi pensati per i fan: un’introduzione realizzata dalla band, immagini live inedite registrate al Palladium di Los Angeles e una presentazione in qualità 4K. Le prevendite apriranno il 14 luglio, mentre l’elenco delle sale sarà pubblicato sul sito di Nexo Studios.

Il 31 luglio sarà inoltre pubblicata la colonna sonora ufficiale del film in CD, vinile, cassetta e formato digitale. Il disco conterrà 30 tracce, tra cui 22 brani che ripercorrono l’intera carriera dei Green Day, il nuovo inedito “I’m Never Gonna R.I.P.” e quattro registrazioni live esclusive tratte dalla performance della band al Palladium, presenti anche nel film.

“NIMRODS”, distribuito a livello internazionale da Trafalgar Releasing, sarà proiettato nelle sale italiane in esclusiva grazie a Nexo Studios.

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