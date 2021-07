GREEN DAY: nuovo 7″ in arrivo

I Green Day lanceranno a breve un nuovo 45 giri contenente due pezzi (She e 2.000 Light Years Away) registrati durante le sessioni alla BBC nel 1994.

Al momento il 7″ è acquistabile in pre-ordine solo per coloro che sono iscritti all’Oakland Coffee, negozio di caffè della Bay Area con il quale BJA e soci collaborano da anni.

L’ultimo lavoro dei Green Day, “Father of All Motherfuckers”, è uscito nel 2018 per Reprise Records (qui la nostra recensione: GREEN DAY: Father of All Motherfuckers – Punkadeka – Punk web Magazine)