Pollyanna è il titolo del nuovo pezzo dei Green Day.

Ascoltalo qui sotto guardando anche il lyric video. Il pezzo è un inedito e non sappiamo se sarà il preludio a un nuovo lavoro da studio del trio di Berkeley.

L’ultimo lavoro dei Green Day, “Father of All Motherfuckers“, è uscito lo scorso anno per Reprise Records (qui la nostra recensione: GREEN DAY: Father of All Motherfuckers – Punkadeka – Punk web Magazine).