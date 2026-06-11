Green Day: pubblicato il trailer ufficiale di “Nimrods”

È stato pubblicato il trailer ufficiale di “Nimrods”, la nuova commedia coming-of-age ispirata ai primi anni di carriera dei Green Day, in arrivo nelle sale cinematografiche statunitensi il prossimo 14 agosto.

Il film racconta la storia di una giovane band convinta di aver ottenuto l’occasione della vita dopo aver creduto di essere stata invitata dai Green Day ad aprire un loro concerto di Capodanno. Dopo aver consegnato una demo cassette al gruppo, i tre protagonisti intraprendono un viaggio pieno di imprevisti nel tentativo di realizzare il sogno di condividere il palco con una delle loro band preferite.

Nel cast figurano Mason Thames, Kylr Coffman e Ryan Foust nei ruoli principali, mentre i Green Day appaiono nel film interpretando se stessi e partecipano anche come produttori del progetto.

Scritto e diretto da Lee Kirk, “Nimrods” prende ispirazione dal periodo precedente all’uscita di “Dookie” e vede la partecipazione di attori come Fred Armisen, Jenna Fischer, Angela Kinsey, Bobby Lee e Sean Gunn.