Green Day e Monster Energy collaborano pubblicando un video di 11 minuti a tema skateboarding che include pezzi storici della punk rock band californiana come Longview, American Idiot, ma anche pezzi più recenti come Bobby Sox.

Qui sotto il video.

Ma non è tutto.

Per celebrare i 20 anni di “American Idiot”, BJA e compagni hanno lanciato il pre-ordine di una ristampa disponibile in molte versioni, bundle o meno.

Trovate tutto qui:

AMERICAN IDIOT – Green Day

La ristampa uscirà a fine ottobre.