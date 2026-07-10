Punkadeka festival 2026- MXPX
44K
44K
ISCRIVITI!
The Latest

GREEN DAY: tracklist di “Nimrods” e nuovo pezzo online

byMatteo Paganelli
10 Luglio 2026
No comments

I Green Day hanno pubblicato la tracklist della colonna sonora di “Nimrods”, film che uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 18 agosto in Italia e racconterà la storia di 3 amici punk rockers e la loro avventura speranzosi di aprire a BJA e soci a Los Angeles.

 

Questa la tracklist:

1. Longview – Green Day

2. In The End – Green Day

3. Bored – Analog Dogs

4. When I Come Around – Green Day

5. Walking Contradiction – Green Day

6. Dilemma – Green Day

7. Waiting – Green Day

8. Geek Stink Breath – Green Day

9. Bab’s Uvula Who? – Green Day

10. Panic Song – Green Day

11. Basket Case – Green Day

12. Hitchin’ a Ride – Green Day

13. Dominated Love Slave – Analog Dogs

14. Haushinka – Green Day

15. Bobby Sox – Green Day

16. Ms. Lauren – The Paradox

17. It’s So Fine – Mckenna Grace

18. Getaway – Analog Dogs

19. Freaking Out – Analog Dogs

20. Cold – Ultra Q

21. Last Night on Earth – Green Day

22. Brain Stew – Green Day

23. Wake Me Up When September Ends – Green Day

24. Corvette Summer – Green Day

25. American Idiot (Live) – Green Day

26. Know Your Enemy (Live) – Green Day

27. Auld Lang Syne (Live) – Green Day

28. Good Riddance – Green Day

29. I’m Never Gonna R.I.P. – Green Day

30. Going to Pasalacqua (Live) – Green Day

 

Ma non è finita qui: la punk rock band di Berkeley, per l’occasione, ha pubblicato un nuovo pezzo intitolato I’m Never Gonna R.I.P. che potete ascoltare qui sotto.

 

 

Il doppio vinile uscirà il prossimo 31 luglio.

 

https://store.greenday.com/en-euhttps://store.greenday.com/en-eu

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

Speciale fanzine Punk Rock Raduno: Albe Flamingo ci parla di Manduria

byValentina Piazzola
A proposito di Green Day...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Lug 10
Serata punk rock
Lo Chalet
Lug 10
EVA POLES (PROZAC+) +guest! GI-KILL! AUTOPRODUZIONE (anti)birthday Fest VI!
Roxanne
Lug 10
SOLD OUT! Giancane + Zerocalcare | Milano – Castello Sforzesco
Castello Sforzesco di Milano
Lug 11
11/07 – MODENA CITY RAMBLERS LIVE – ROMA 11 LUGLIO
Circolo Arci Concetto Marchesi
Lug 16
Road to Bay Fest – Rise Against + Militarie Gun + guests
Viale Pinzon 227, 47814 Igea Marina, Italy
Lug 16
PUNK ROCK RADUNO 9 | FREE ENTRANCE
Bergamo
Lug 18
Succo Marcio – Punk Rock Raduno
Edoné Bergamo
Lug 25
TIMEBOMB FEST 2026
Località Mogliano Veneto, 31021 Mogliano Veneto TV, Italia
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.