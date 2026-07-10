GREEN DAY: tracklist di “Nimrods” e nuovo pezzo online

I Green Day hanno pubblicato la tracklist della colonna sonora di “Nimrods”, film che uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 18 agosto in Italia e racconterà la storia di 3 amici punk rockers e la loro avventura speranzosi di aprire a BJA e soci a Los Angeles.
Questa la tracklist:
1. Longview – Green Day
2. In The End – Green Day
3. Bored – Analog Dogs
4. When I Come Around – Green Day
5. Walking Contradiction – Green Day
6. Dilemma – Green Day
7. Waiting – Green Day
8. Geek Stink Breath – Green Day
9. Bab’s Uvula Who? – Green Day
10. Panic Song – Green Day
11. Basket Case – Green Day
12. Hitchin’ a Ride – Green Day
13. Dominated Love Slave – Analog Dogs
14. Haushinka – Green Day
15. Bobby Sox – Green Day
16. Ms. Lauren – The Paradox
17. It’s So Fine – Mckenna Grace
18. Getaway – Analog Dogs
19. Freaking Out – Analog Dogs
20. Cold – Ultra Q
21. Last Night on Earth – Green Day
22. Brain Stew – Green Day
23. Wake Me Up When September Ends – Green Day
24. Corvette Summer – Green Day
25. American Idiot (Live) – Green Day
26. Know Your Enemy (Live) – Green Day
27. Auld Lang Syne (Live) – Green Day
28. Good Riddance – Green Day
29. I’m Never Gonna R.I.P. – Green Day
30. Going to Pasalacqua (Live) – Green Day
Ma non è finita qui: la punk rock band di Berkeley, per l’occasione, ha pubblicato un nuovo pezzo intitolato I’m Never Gonna R.I.P. che potete ascoltare qui sotto.
Il doppio vinile uscirà il prossimo 31 luglio.
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