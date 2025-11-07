GREEN DAY: versione live di “Blood, Sex and Booze” on-line. Altro estratto dal 25ennale di “Warning”

In occasione del 25ennale di “Warning”, i Green Day hanno annunciato l’uscita di una di quelle ristampe contenenti un po’ di tutto: album rimasterizzato, demo inediti, booklet e album live. Proprio dall’album live, la punk rock band di Berkeley ci presenta Bllod, Sez and Booze.
Il pezzo, così come tutto il live, è registrato al Makuhari Messe di Tokyo il 18 marzo 2001.
Il boxset uscirà il prossimo 18 novembre.
“Warning”: 25 anni del disco che fece partire l’evoluzione e la rivoluzione dei GREEN DAY