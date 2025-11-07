34K
35K
ISCRIVITI!
The Latest

GREEN DAY: versione live di “Blood, Sex and Booze” on-line. Altro estratto dal 25ennale di “Warning”

byMatteo Paganelli
7 Novembre 2025
No comments

In occasione del 25ennale di “Warning”, i Green Day hanno annunciato l’uscita di una di quelle ristampe contenenti un po’ di tutto: album rimasterizzato, demo inediti, booklet e album live. Proprio dall’album live, la punk rock band  di Berkeley ci presenta Bllod, Sez and Booze.

Il pezzo, così come tutto il live, è registrato al Makuhari Messe di Tokyo il 18 marzo 2001.

Il boxset uscirà il prossimo 18 novembre.

GREEN DAY: edizione speciale per i 25 anni di “Warning”

“Warning”: 25 anni del disco che fece partire l’evoluzione e la rivoluzione dei GREEN DAY

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

INDIEASS: Soffocano dentro

byGabriele Squillace
A proposito di Green Day...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.