Grippers pubblicano il nuovo album “Disobedient Mental Attitude”

byDeka
24 Febbraio 2026
Dopo tournée in Germania, Inghilterra, Francia, Polonia, Portogallo, Scozia e Spagna, i Grippers hanno pubblicato il nuovo album “Disobedient Mental Attitude”, disponibile sulle piattaforme digitali dal 6 febbraio 2026.

Il disco, con una produzione curata da Txus Lozano presso Circle Pit Records, contiene otto brani e include una collaborazione speciale con Aimee, vocalist degli The Interrupters, nel pezzo “Never Say Goodbye”.

“Disobedient Mental Attitude” sarà distribuito da Potencial Hardcore e sarà disponibile in vinile e CD nell’estate 2026.

A marzo la band inizierà un tour internazionale che toccherà diversi paesi e festival, tra cui il Rebellion Festival di Blackpool per il trentennale dell’evento. Altri artisti partecipanti saranno annunciati prossimamente.

Watertower + Aendriu all'Arci Blob Di Arcore: foto-report 06/02/2026

GLADIE: secondo estratto dal nuovo album

