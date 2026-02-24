Grippers pubblicano il nuovo album “Disobedient Mental Attitude”

Dopo tournée in Germania, Inghilterra, Francia, Polonia, Portogallo, Scozia e Spagna, i Grippers hanno pubblicato il nuovo album “Disobedient Mental Attitude”, disponibile sulle piattaforme digitali dal 6 febbraio 2026.

Il disco, con una produzione curata da Txus Lozano presso Circle Pit Records, contiene otto brani e include una collaborazione speciale con Aimee, vocalist degli The Interrupters, nel pezzo “Never Say Goodbye”.

“Disobedient Mental Attitude” sarà distribuito da Potencial Hardcore e sarà disponibile in vinile e CD nell’estate 2026.

A marzo la band inizierà un tour internazionale che toccherà diversi paesi e festival, tra cui il Rebellion Festival di Blackpool per il trentennale dell’evento. Altri artisti partecipanti saranno annunciati prossimamente.