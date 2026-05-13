GrrrlPedia il libro che racconta la scena punk e grunge al femminile

È uscita GrrrlPedia, enciclopedia dedicata alla scena punk rock e grunge al femminile dagli anni ’90 a oggi, curata da Patrick Poini. Il volume raccoglie oltre 100 band provenienti da più di 50 Paesi, tracciando un percorso lungo più di tre decenni.

Il libro include interviste esclusive e materiali inediti, con contributi di figure chiave della scena internazionale, e si muove tra nomi storici come Hole, L7, Babes in Toyland, Bikini Kill e Bratmobile e realtà meno conosciute ma significative.

Accanto ai gruppi più noti, GrrrlPedia mette in luce anche contesti complessi, raccontando esperienze come quella della Burka Band in Afghanistan o delle bielorusse Messed Up, evidenziando le difficoltà affrontate da molte musiciste tra limiti sociali e politici.

Presente anche uno spazio dedicato alla scena italiana, con interviste e approfondimenti su Sutura e Svetlanas.

Con un’estetica che richiama le fanzine riot grrrl, il volume è arricchito da oltre 40 fotografie, offrendo uno sguardo ampio su una scena che, nonostante ostacoli e stereotipi, continua a evolversi mantenendo al centro la musica.

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