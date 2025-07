Gruppo VAGO: ViviAmaGiocaOsa

E’ uscito in distribuzione digitale il primo (e probabilmente unico) disco del Gruppo VAGO.

Il Gruppo VAGO è il progetto di Francesco Currà a.k.a. Cecco, cantante dei Water Tower, che qualche anno fa ha iniziato a lavorare a del materiale solista.

La mossa geniale di Cecco è stata unire in una sola band i due migliori chitarristi della scena punk brianzola: Amos Villa (Amos & the Ruers) e Fili (Pontecorvo/La trappola per tope), due chitarristi con due stili completamente opposti, ma che uniti insieme si completano a vicenda e danno vita a un sound unico, che tocca il suo apice nel pezzo che conclude il disco: “Una sorta di felicità”, un super country che sembra uscito da un vecchio film western nella scena in cui ci si mena nel Saloon.

Per il resto questo non è un disco punk, è un disco acustico ma senza la pallosità e la limitatezza di arrangiamenti dei soliti dischi acustici.., chitarre, basso, piano e percussioni, per una varietà di arrangiamenti e di stati d’animo che non vi faranno mai skippare i pezzi.

Trovate il disco sulle solite piattaforme digitali.