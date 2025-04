GUACAMAYA: “come bussole senza rotta” release party il 18 aprile!

I Guacamaya presenteranno la loro ultima fatica “come bussole senza rotta” venerdì 18 aprile, nel mitico Ideal di Magenta, ad accompagnarli quei brutti ceffi novaresi della Protezione Invicile, e l’evento sarà gratuito, quindi alzate il culo che ci sarà da divertirsi.

Dopo la pubblicazione del primo polemicissimo singolo “io non suono per te” la band magentina ha suscitato parecchio interesse attorno al nuovo lavoro, non ci resta che attendere venerdì prossimo per capire cos’hanno combinato Reb e compagni!

“come bussole senza rotta” release party