GUACAMAYA: Come Bussole Senza Rotta

Ritorna con un nuovo album la combat punk band magentina Guacamaya, il quintetto dopo il cambio alla batteria si presenta con questo “come bussole senza rotta”, un disco disilluso, incazzato e carico di bile, che serpeggia nelle tracce e fa emergere una corposa vena polemica, un disco carico di rabbia sapientemente incanalata e direzionata dalla parte ostinata e contraria, un disco più introspettivo, qualcosa che si discosta rispetto al percorso fatto dalla band.

8 le tracce, apre un bell’intro che riprende “l’aquilone” che avevamo apprezzato sul precedente album “clessidra senza sabbia”, e come seconda traccia troviamo già qualcosa di nuovo, un pezzo quasi crossover accompagnato da Dj Myke che incanala l’ascoltatore sul mood “noi in sto disco facciamo quel che cazzo ci pare”, e non trovo nulla di più coraggioso e sensato; addentrandoci meglio troviamo spazio anche per l’amore ed il ricordo di due grandissimi compagni che ci hanno lasciato troppo presto, la prima è una cover della Banda Bassotti dedicata a Sigaro, con la magica voce del comandante Marino dei Gang, mentre la seconda dedicata a Gnappo nostro l’avevamo già sentita sul disco uscito assieme ai maestri Gang, qui però in una nuova veste ed in compagnia del mio cantautore preferito Path. E poi c’è il pezzo più fuori mercato di tutti, quello che mai ti aspetteresti da una band come i Guacamaya, quel popeggiante “io non suono per te” che è la sintesi forse fin troppo poco polemica di 22 anni sulla barricata a sparare canzoni (per riprenderci il domani, cit.), in netto contrasto con l’andamento scanzonato del pezzo; insomma per quanto mi riguarda i Guacamaya non sbagliano nemmeno questo colpo, una canzone come “eclissi” è qualcosa di incredibile, per songwriting e per arrangiamento, un pezzo che rivolta le anime, butta giù i muri e crepa i bicchieri, così come la conclusiva “still here”, che racchiude l’incredibile avventura di Out Of Control, con i suoi alti ed i suoi bassi, ma proprio per questo un’avventura bellissima, come si può intuire dalla fotta che fuoriesce dalle casse, da pelle d’oca; finalmente hanno pubblicato la loro versione di “fiaba” degli Skruigners, un pezzo che fanno da tempo e che mi ha sempre affascinato…francamente trovo tutto il disco molto buono, il sound è cambiato, in meglio o in peggio sta a voi stabilirlo, a me piace molto quando ci si rimette in gioco uscendo dalla “comfort zone”, se poi è suonato egregiamente ed arrangiato ancora meglio, bello tirato quando serve ed estremamente toccante quando l’atmosfera deve farsi pesante per ricordare un amico, quindi per quanto mi riguarda “l’esperimento” è riuscito alla perfezione.

Prodotto da Out Of Control, registrato da Fabio Console presso il Musik Factory di Magenta, eccetto le batterie registrate da Davide Simontacchi, mixato e masterizzato da Totonno nostro presso il mitico Duff Records Studio di Cosenza, grafiche di Nino – Motorcity Graphics.

tracklist:

01. l’acquilone#2 (feat. Daniele Coccia Pailesaman)

02. atarassofobia (feat. Dj Myke)

03. avviso ai naviganti – a Sigaro (feat. Marino Severini – Gang)

04. io non suono per te

05. via Umbria (feat Path)

06. viaggi solitari tra mindfulness e succhi gastrici

07. eclissi

08. fiaba

09. still here