Punkadeka festival 2026- MXPX
41K
41K
ISCRIVITI!
The Latest

Guacamaya e Shandon al HiFolks (Vittuone, 27/03/26)

byMatt Murphys
15 Maggio 2026
No comments

Avevo voglia di rivedere i miei amici Guacamaya, come avevo voglia di rivedere dopo diversi anni gli Shandon, gruppo che mi ha accompagnato per buona parte della mia vita, quindi in un tranquillo venerdì sera prendo la macchina e arrivo in questo Hi Folks, locale mai sentito, ad un certo punto penso di aver sbagliato posto perché dentro sono tutti quasi eleganti, nessuno dei “nostri”, ma in fondo alle tavolate vedo i Guacamaya, quindi prendo una birra (delle 3 di tutta la serata, ‘tacci vostra 7€ una birra…) e vado a fare due chiacchiere, arrivano alla spicciolata pochi volti conosciuti ed iniziano i magentini col loro solito, energico concerto per pochissimi eletti, davvero non riesco a capire il perché, ma inutile a 50 anni farsi domande esistenziali, me li godo alla stragrande e mi becco pure una dedica (love).
Attaccano gli Shandon, il pubblico un po’ si ingrossa, ma neanche tanto, i “normali” del locale non sono minimamente interessati alla serata, ma i ragazzi sono in forma smagliante e ci buttano li un concerto molto ben fatto, preciso e coinvolgente, Olly è una macchina da palcoscenico e alla fine c’è addirittura un mezzo accenno di pogo.
Che dire? Non ho ben capito la location, voglio dire il locale è molto figo, bellissimo, ma coinvolgimento dei clienti abituali pari a 0, complimenti comunque ai gestori per aver dato un’opportunità al punk marcio, ci avete provato almeno, e non è da tutti.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

Jerry Moovers pubblicano 31 Luglio

byDeka
Next Article

SUBLIME: nuovo album in uscita a giugno per Atlantic Records

byMatteo Paganelli
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Mag 15
VENEZIA HARDCORE FEST 2026
Centro Sociale Rivolta
Mag 15
Angel Du$t, Speedway & more | QHub, Milano
Q-HUB
Mag 15
Joanna Disney Rock Band – A Disney Pop Punk Night
Viale Gottardo 12, 00141 Rome, Italy
Mag 15
ROVINATI ?? INDIEASS ?? COLLASSO NELLA MANICA
Centrale Rock Pub
Mag 16
RFC + L.S.D. PETER PUNK + ALL COASTED+ SHONAN + EREZIONE CONTINUA @CDC
V.le Mentana, 31/A, Parma, Emilia-Romagna
Mag 16
DEGENERACY NIGHT!
via Pacinotti, Segrate, Lombardia
Mag 16
*JOE KOALA* JERRYMOOVERS + CRANCYCROCK
Joe Koala
Mag 17
Festival Etichette Indipendenti @ARCI AREA
Via Giuseppe Garibaldi 26, 20061 Carugate, Italy
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.