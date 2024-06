Guacamaya, Fire Glass e Strana Esistenza all’IdealMagenta (Magenta, 06/04/24)

Ritornare in questo posto non poteva non farmi un certo effetto, qui ci ho passato alcune delle migliori serate si sempre in oltre 25 anni di militanza punk, ho conosciuto persone splendide ed ho cementato amicizie speciali, l’IdealMagenta ha cambiato 1000 nomi, ma quell’ingresso coi tendoni, il bancone sotto il soppalco ed il palco basso con l’impianto spaziale sono rimasti sempre uguali, ho voluto esserci prima di tutto per i miei amici Guacamaya, che stano portando un po’ in giro le loro ultime fatiche “clessidra senza sabbia” e “via Umbria”, lo split condiviso coi maestri Gang dedicato all’indimenticato ed indimenticabile Gnappo, poi perché che cazzo, c’è del punk rock vicino a casa mia e resto sul divano? Manco morto.

La ciurma di Out Of Control è li fuori che aspetta inizi la serata, restiamo un po’ fuori a sparare minchiate come sempre, poi entriamo che stanno salendo sul palco gli Strana Esistenza, mi dicono gruppo storico che non suonava da un po’, io non riesco a seguire granché perché sto salutando mezzo mondo, si sa che il portinariato è fondamentale…dopo di loro tocca alla vera sorpresa della serata, i Fire Glass attaccano fortissimo con un energico punk rock intriso di spensieratezza ed ignoranza giovanile, il terzetto piemontese non può fare i miracoli perché in sto posto manca purtroppo la materia prima, cioè il pubblico, ma devo dire che sembrava non glie ne fregasse nulla ed hanno portato a termine un ottimo concerto, alla fine gli ho preso pure il disco.

Per i Guacamaya sono sempre molto di parte, inutile nascondere quanto mi piacciono ed il pezzo per Gnappo, che sento per la prima volta dal vivo in elettrico, è davvero emozionante, i padroni di casa non si risparmiano mai e tra pezzi vecchi e le nuove perle dell’ultimo disco cercano di seminare qualcosa nell’aridissima provincia milanese, qualcuno in gamba diceva che se hai cambiato la vita di una persona hai raggiunto il tuo scopo, ma loro non si vogliono fermare.

Recupero la bambina che sta facendo disastri con la sua amica, salutiamo tutti e lasciamo con un filo di nostalgia questo locale, che spero torni presto a splendere di luce punk come una volta, ce lo meriamo un po’ tutti.