GUACAMAYA: fuori il video di “IO NON SUONO PER TE”

Fuori il video della canzone più originale dei Guacamaya, non tanto per il contenuto, quanto per il sound, estremamente orecchiabile e popeggiante, ma che lascia uscire una vena polemica alquanto gradita dal sottoscritto, che da sempre sostiene la band magentina. Godetevi il video girato da Andy Ramponi!!
“Io Non Suono Per Te” taken from the album ”Come Bussole Senza Rotta” (Out Of Control Produzioni 2024).
Written by Marco Olldani and composed by Elena Garavaglia – all rights reserved
Direction, photography and Editing: Andy Ramponi
Guests Star Video
Manager: Davide Faganello
Chorist: Marta Garavaglia & Francesca Manzitti
Fans: Martina Perricone & Francesca Fiammanti
Shootings carried out at: Musik Factory APS – Magenta (MI)