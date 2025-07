Guacamaya + Protezione Invicile (Ideal Magenta, 18/04/25)

Purtroppo sono in balia degli eventi e non riesco più a fare un live report in tempi decenti, chiedo pertanto scusa ai miei amicissimi Guacamaya e Protezione Incivile, in primis per i tempi vergognosi, poi per l’oscenità delle foto…non sono più capace di fare foto decenti senza flash…detto ciò arrivo giusto in tempo al mitico Ideal di Magenta, dentro come purtroppo mi aspettavo c’è poca gente nonostante l’evento sia gratuito, giusto il tempo di una birretta e quattro parole con i miei fratelli e salgono sul palco i Protezione Incivile da Novara City, i giovani li ho visti all’inizio del loro percorso e di strada ne stanno facendo parecchia, dicono a fine set che non hanno suonato bene, io dico che se hai le idee chiare puoi anche sbagliare tutti gli accordi, ma un applauso non te lo leva nessuno, soprattutto se sei, come loro, sempre in prima linea.

Salgono i Guacamaya, oggi presentano la loro ultima fatica, e siccome ci hanno abituati a coerenza e attitudine di ghisa confezionano un concerto da paura, siamo in pochi la davanti ma loro sono un rullo compressore, le canzoni del nuovo disco suonano da paura e alla fine ci divertiamo abbestia, perché non conta quanti siamo, ma chi siamo.

Tanto lo sapete che le scalette non me le ricordo nemmeno il giorno dopo, vi basta sapere che è stata una serata bellissima, almeno per me che ero “di qua”, e non finirò mai di ringraziare chi mette sul piatto tutto quello che ha per regalarmi 2 ore di puro e semplice PUNK!