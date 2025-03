Guacamaya tornano con “Io Non Suono Per Te”, il nuovo singolo che anticipa l’album

I Guacamaya tornano con un nuovo singolo che segna un altro capitolo nella loro lunga e indomabile carriera. Io non suono per te è il primo estratto dal nuovo album Come bussole senza rotta, in uscita il 18 aprile 2025 su tutte le piattaforme digitali.

ASCOLTA IL SINGOLO:

Un pezzo che è al tempo stesso una provocazione e una dichiarazione d’intenti: un classico punk rock, reso volutamente più “pop” e “commerciale” per sottolineare con sarcasmo il messaggio del testo. Una scelta stilistica che gioca con le aspettative del pubblico e che ribadisce il principio cardine dei Guacamaya: la libertà artistica sopra ogni cosa.

“Io non suono per te” è una risposta diretta a chi vuole etichettare la musica, a chi cerca di incasellare l’arte in schemi preconfezionati. È un rifiuto netto e senza mezzi termini: i Guacamaya suonano solo per chi vuole ascoltare, senza compromessi, senza regole imposte, senza limiti.

Il brano è stato registrato da Fabio Console al Musik Factory di Magenta (MI), con i cori di Marta Garavaglia e Francesca Manzitti. Mix e master sono stati curati da Antonio Nevone al Duff Records Studio di Cosenza, mentre l’artwork del singolo è firmato da Motorcity Graphics.

Dopo vent’anni di musica vissuta tra palchi, strade e impegno sociale, la band mantiene intatta la propria essenza ribelle. Nata dalle ceneri dei Fuckoceri nei primi anni 2000, i Guacamaya hanno sempre rifiutato le logiche di mercato e le mode del momento, scegliendo di seguire solo la propria bussola interiore. Dai centri sociali italiani ai tour europei, passando per collaborazioni con nomi storici della musica combat e punk, hanno costruito una storia fatta di coerenza, passione e lotta.

Con Come bussole senza rotta, la band continua a esplorare nuove direzioni sonore, senza mai perdere la propria identità. Io non suono per te è solo un assaggio di un album che si preannuncia feroce, diretto e spietatamente sincero.

Il nuovo album sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 18 aprile 2025.