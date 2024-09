Guarda il nuovo video di Aendriu, “La Ballata del Ratto”, con la partecipazione di membri dei Modena City Ramblers

Aendriu, chitarrista dei Punkreas, torna con un nuovo singolo estratto dall’album “La Rabbia che ho dentro”, pubblicato a marzo 2024. Il brano, intitolato “La Ballata del Ratto”, è accompagnato da un video diretto da Michele Putortì per Kinoki Media, e vede la partecipazione straordinaria di alcuni membri dei Modena City Ramblers: Francesco “Fry” Moneti al violino, Leonardo Sgavetti all’Hammond, pianoforte e Rhodes, e Massimo “Ice” Ghiacci al basso.

“La Ballata del Ratto” rappresenta una svolta sonora per Aendriu, che ha deciso di esplorare nuovi territori musicali, distaccandosi dalle sue classiche sonorità punk e metal per abbracciare una melodia più folk, pur mantenendo intatti i messaggi forti e ribelli che caratterizzano il suo stile. Aendriu stesso descrive così il brano:

“La Ballata del Ratto è un brano, a livello musicale, sicuramente fuori dai miei standard e diverso dalle mie solite sonorità. C’era questa melodia che girava nella mia testa da giorni ed una gran voglia di ribadire certi concetti per quello che stava succedendo, e che continua a succedere fuori dalle nostre porte, e così non mi sono posto barriere musicali o sonore ed ho voluto esplorare questi, per me, nuovi territori.”

Nonostante la sperimentazione musicale, il messaggio della canzone resta fortemente politico: “La Ballata del Ratto” è un manifesto antifascista e un inno contro la prepotenza in tutte le sue forme, temi purtroppo sempre attuali in una società spesso divisa e in cerca di capri espiatori. Il brano esprime un’urgenza di resistenza e di lotta contro le ingiustizie, inserendo una nota dolce in un disco caratterizzato da graffi e pugni, ma sempre con l’energia ribelle che contraddistingue Aendriu.

Il singolo è tratto dall’album “La Rabbia che ho dentro”, un progetto nato durante la pandemia e che riflette l’urgenza espressiva di Aendriu. L’album è stato interamente registrato nel suo home studio e vede la partecipazione di Marco “Mako” Ruggiero alla batteria. Tra le collaborazioni di spicco dell’album, oltre ai membri dei Modena City Ramblers, figura anche Stefano “Piri” Colosimo alla tromba nel brano “Ombra”.

“La Ballata del Ratto” è disponibile su tutte le piattaforme digitali, accompagnata dal nuovo video ufficiale.

“La Rabbia Che Ho Dentro” è prodotto da Rollover Productions, con il contributo di Nuovo Imaie.

Aendriu sarà impegnato dal vivo nelle seguenti date:

29/09 – Sick Bus – Bellaria

04/10 – CIQ – Milano

08/11 – Drunk In Public – Morrovalle

09/11 – Red Velvet Corazón – Cervia